消息人士說，去年9月俄軍蘇（SU）-27戰機向英軍RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機射彈不是意外。

1名俄羅斯飛行員以為獲准開火後，發射了兩枚飛彈，想要擊落1架機上載有多達30人的英國偵察機。

據BBC新聞網14日報導，這起事件發生在2022年9月，當時莫斯科說，由於「技術故障」，才會發生這起事故，而英國國防部公開接受了俄方的解釋。不過，如今有3名方國防高層知情消息人士卻透露了截然不同的說法，他們指出，從英國皇家空軍RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機攔截的俄羅斯通訊顯示，第一枚飛彈是錯失目標，而不是技術故障。

據悉去年9月29日時，這家英國偵察機在黑海上空的國際空域執行任務，卻遭遇兩架俄羅斯蘇（SU）-27戰機。攔截的通訊紀錄顯示，由於俄方地面站下了模糊的指令，1名俄羅斯飛行員以為，獲准瞄準英國偵察機。

然而，第二名俄羅斯飛行員並沒這麼做，於是他發射第一枚飛彈時，還在咒罵僚機飛行員。由於RC-135滿載感測器，得以攔截通訊內容，因此英國皇家空軍機組員才能獲知這段攸關自己生死的對話。不過，英國國防部並未披露這些通訊的細節，而國防部發言人在回應新公開的情節時，只強調，他們的用意始終在維護軍事行動安全，避免不必要的升級，並告知大眾和國際社區。

據消息人士透露，當兩架SU-27接近英國偵察機時，接獲地面站控制人員含糊的指示說，「你有目標了」，而一名飛行員將這解讀為獲准開火。消息人士說，這種不明確的用語極不專業。結果這名俄羅斯飛行員發射了空對空飛彈，但並沒有成功鎖定並命中目標。