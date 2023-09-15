2024總統大選，政治新聞網站《Politico》「中國觀察家」（China Watcher）今以駐美代表蕭美琴可能將搭配民進黨總統參選人、副總統賴清德，指她的資歷能為選情大加分為題，刊登最新一期內容。對此，民進黨立委許智傑表示，目前被點名的蕭美琴和鄭麗君都相當適合，而且跟賴副總統有互補性，性別平衡、南北平衡和3世代平衡。

許智傑指出，尤其蕭美琴在美國表現很好，未來對台美互動相當有幫助。不過最終還是尊重未來賴總統的通盤考量，搞不好還有耳目一新的黑馬也說不定。