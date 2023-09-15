大陸湖南湘西自治州一名4歲男童，3個月前模仿動畫片情節，趁奶奶外出接妹妹放學時，異想天開撐雨傘從26樓跳下，造成全身多處骨折昏迷，左手臂直接斷裂。經過微創手術接回斷臂，不僅能重新站起來，還能走路，手指也恢復了運動，醫療人員直呼真是奇蹟。

根據陸媒《九派新聞》報導，男童的父母在外地工作，平常由奶奶帶著，事發當天奶奶出門去接另一個孫女放學，沒想到獨自在家的男童竟撐著一把傘就從高樓跳下。

男童的主治醫師表示，「從26樓跳下來，少說也有7、80米，存活的機會微乎其微，像他這樣從這麼高的地方墜落，還能恢復得這麼好，的確是首例。」

醫師也說明，男童骨折的雙下肢恢復得很好，基本可以像正常小孩一樣行走，對未來的生長發育也不會有太大影響，而男童的左上肢體從肘關節處完全離斷，一般情況下，這麼大的肢體脫離身體後很難再次存活，現在的治療效果已經超出意料。不過醫師坦言，但未來也很難恢復成原來的樣子。

醫師也指出，男童從26樓跳下來能生還已是奇蹟，劫後餘生還能正常蹦蹦跳跳更是另一個奇蹟，後續會看看有沒有機會創造下一個奇蹟，通過手術為他重建一隻會抓取東西的手。