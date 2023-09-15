藝人曾莞婷出道多年，演出多部膾炙人口的本土劇，其中以飾演惡女角色「郭佳佳」成為代表作，精湛演技被封為「本土劇女神」，近年更轉戰電影圈，力求突破既有戲路，不過稍早卻語重心長發文，指出：「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力」，讓圈內好友及網友紛紛留言打氣。

曾莞婷近年轉換跑道朝電影界發展，作品包括《角頭－浪流連》、《粽邪3：鬼門開》等，雖然戲約不斷，但她稍早卻語重心長表示：「你可以說我不夠好，但不可以說不夠努力」，表示離開八點檔後，演藝事業從零開始，即便只是接演小角色，還是不放棄演出機會，更道出一路走來的辛酸：「剛開始很辛苦，因為沒有人相信你可以」。

曾莞婷表示多年來的努力，如今終於被看見，也開始接下主角戲份，即便人生有一半時間奉獻給戲劇，仍不時在想著要如何做的更好，接著對自己信心喊話：「容許我在自己的小天地裡繼續為自己加油打氣，我用了半輩子時間去努力，也許再更努力一點就會被看見」。

對此，圈內好友黃鐙輝、亮哲、廖家儀等人紛紛留言打氣：「我早就看見了女神」、「你的努力有目共睹啊」、「我覺得你轉換得非常好，女神永遠是女神」、「妳確實是很好的榜樣」、「你的表現都是大家認可」、「你很棒！認真又努力」，足以見得她在演藝圈的好人緣。