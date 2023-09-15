發生地點在彰化市東外環道路台74甲、139縣道環山路口。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市139縣道環山路與省道台74甲線路口，今天上午發生單車與大貨車碰撞事故，1名7旬老翁騎單車在該路口與同向大貨車碰撞後，老翁人車倒地，並被大貨車輾過，老翁傷勢嚴重，被送往彰化基督教醫院搶救中。

這起事故發生在今天清晨6點48分，發生地點在彰化市東外環道路台74甲、139縣道環山路口。當時57歲的陳姓男子駕駛大貨車由台74甲北往南方向右轉環山路，行經事故地點時，與同向直行台74甲北往南方向的腳踏車騎士林姓老翁（71歲）發生碰撞。

從曝光的路口監視器畫面可發現，當時林姓老翁騎單車至路口後，後方的大貨車車頭碰撞到單車後，老翁人車倒地，並疑遭大貨車輾過，大貨車才停止前進。

彰化縣消防局獲報後派員趕抵現場，發現倒地的老翁左腳膝蓋擦傷、右腳腳踝撕裂傷、頭部創傷，包紮止血，隨即以頸圈長背板固定後送彰基醫院。老翁有顱骨骨折、腦出血昏迷等狀況，傷勢嚴重，被送進開刀房搶救，插管治療中，有生命危險。

警方指出，大貨車駕駛陳男酒測值為0，未受傷，大貨車前保桿些微擦損；腳踏車騎士林男因昏迷無法酒測，將抽取血液檢測，腳踏車毀損。經初步調查後，肇因初判大貨車有未注意車前狀況的情事，全案調查中。

經查林男老家在彰化，前天從新北回彰化老家探視母親，清晨騎單車外出運動，不料竟遇橫禍。

這起事故疑似是車友晨間騎車運動途中所遭遇，消息傳開後已引起單車社團車友恐懼。有車友說，他們在139線騎自行車經常是險象環生，飽受改裝機車呼嘯壓車、競速之亂，發生這樣的不幸事件，令人相當難過。