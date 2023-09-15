高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，警方於上午10時30分在屏東枋寮臨海路一帶將吳嫌逮捕，吳嫌也坦承犯行，目前警方正在釐清相關案情。吳嫌住家大樓管委會主委及吳嫌妻子均表示不太清楚相關狀況。

大樓的第一代管委會主委表示，平常吳嫌很少出門，偶爾會在電梯裡碰到面，頂多點頭之交，對於吳嫌家中狀況不太清楚，因為事發當時住在12樓的他不在家，也沒聽到其他雜音，平時開住戶大會也沒有聽到過有人反映孩子的噪音問題。

吳嫌太太則表示，因為有服用鎮定劑等助眠藥物，因此今天睡到9時許才起床，對於事情發生沒有太多了解。

高市警苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，刑警大隊以及鑑識中心組成專案小組全力的追緝犯嫌，警方沿線調閱相關監視器、做相關查訪，掌握犯嫌持續騎著機車往南行駛，約在上午10時30分於枋寮臨海路逮捕吳姓嫌疑人，初步調查發現，他的作案工具、衣服都已經被丟棄，他在現場有坦承犯行，其餘案情他目前則保持緘默，後續會將他帶回釐清相關案情。

據了解，警方到場時，夫妻倆倒臥於臥室內，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。幾周前該對夫妻曾與吳姓凶嫌因噪音問題爆發口角。