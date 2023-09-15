中秋節快到了，不少網友討論哪家蛋黃酥好吃，一名網友好奇發問，大家心目中的第一名蛋黃酥是誰？引發網友熱烈討論，許多名店都被點名，其中被點名最多次的是陳耀訓，但也因為價格較貴且很難買到，而被認為CP值不高。

一名網友在PTT上分享，他很喜歡吃蛋黃酥，不是中秋節也會特地去買來吃的喜歡，而他家裡因為做生意的緣故，每逢中秋節就會有不少客戶和廠商送來品牌禮盒，其中名氣最響亮的應該就是「不二坊」的蛋黃酥，而他吃了也覺得不錯吃，但他心目中的第一名則是台中聯翔餅店的蛋黃酥。

原PO表示，聯翔餅店的蛋黃酥的餅皮超酥，蛋黃很大一顆，跟餡搭在一起根本完美，而陳耀訓的蛋黃酥也不錯，也是很有名氣的店家；紀家蛋黃酥是不二坊的師傅出來開的，香味跟餡他個人覺得更優，但口感確實稍微乾一點，其他像是郭元益和一之軒等等品牌則是中規中矩，不知道大家心目中是哪間蛋黃酥是冠軍呢？

貼文引起網友討論，其中最多人點名的是「陳耀訓」「陳耀訓是真的好吃，我幾乎不吃糕餅類的東西，第一次吃真的有被驚艷到」、「今年第一次吃到陳耀訓是真的不錯」、「陳耀訓好吃但是太難搶了」、「陳耀訓真的好吃，但也很貴」。

其餘店家，像是不二坊、聯翔餅店、台北犁記、小丞事、香格和法朋等等，也都各有支持者留言大讚好吃。「吃過的不多，目前是不二坊」、「陳允寶泉的好吃 不會太甜」、「聯翔真的好吃，重點價格也佛佛的」、「法朋也讚讚的」、「台北犁記也好吃」。