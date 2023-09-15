中國國務院新聞辦今天舉行8月份國民經濟運行情況記者會。

媒體詢問，統計局上月表示暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，資料的優化工作進行的狀況為何？

付凌暉對此表示，關於分年齡段勞動力調查相關資料情況，國家統計局正在深入研究，「如果有新情況，我們會及時對外公開」。

有關青年人就業情況，他指出，從歷史來看，8月份青年人就業呈整體改善趨勢。從今年調研和一些部門的資料情況來看，今年青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。

至於房地產市場情況，付淩暉坦言，今年以來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，第一季，房地產市場有所改善；但是，受到多重因素影響，第二季以來，房地產市場銷售和開發建設整體呈現下行態勢。

他說明，從8月份情況看，房地產市場目前還處在調整階段，市場銷售和房地產投資仍在下降。前8個月，商品房銷售面積年減7.1%。商品房銷售額年減3.2%。從投資來看，前8個月，房地產開發投資年減8.8%，降幅略有擴大。

不過，付凌暉也說，最近頒布的政策有利提振市場信心，房地產投資、銷售、市場運行將逐步趨於改善。

經濟數據顯示8月份進出口降幅縮小，他則說明，中國的情況是受全球貿易低迷、保護主義抬頭，以及上年基數較高等因素影響，貨物進出口成長率比上年同期有所下降。（編輯：張淑伶）1120915