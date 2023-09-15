烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）今天說，國際刑事法院已在基輔開設外地辦公室，作為追究俄羅斯軍隊涉嫌犯下戰爭罪責任的行動一環。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，基輔當局呼籲成立特別法庭，追究莫斯科在侵烏期間犯下不當行為的責任。

法新社報導，柯斯汀在社群媒體上宣布：「我們今天在恢復正義的道路上邁出重要一步。國際刑事法院（International Criminal Court）在烏克蘭設立了外地辦事處，這是國際刑事法院在（總部）海牙（The Hague）以外的最大辦事處。現在我們之間的合作將更有成效、更有效率。」

專門調查俄羅斯侵烏涉犯戰爭罪的國際辦公室今年3月在海牙成立，烏克蘭政府表示，這是為了把俄國領導階層送上法庭所邁出的「歷史性」第一步。

柯斯汀說：「烏克蘭與俄羅斯的犯罪政權不一樣，沒有什麼好隱瞞。與整個文明世界一起，我們將同心協力往一個目標邁進：確保侵略者為其犯下的所有罪行負責。」

數個西方國家都曾在俄烏戰爭不同階段派出調查人員到烏克蘭，協助基輔當局調查俄軍犯下的戰爭罪。

國際刑事法院正調查俄烏戰爭期間可能犯下的戰爭罪與危害人類罪，並已針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將烏克蘭兒童非法遣送至俄羅斯的行為發出逮捕令。