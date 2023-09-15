曾效力塞爾提克、魔術的前NBA球員布蘭登杭特（Brandon Hunter），13日被發現做熱瑜珈時昏倒，最終仍不幸過世，享年42歲。

布蘭登杭特身高6呎7吋，主打禁區的他不畏身材劣勢，在俄亥俄大學最後一個賽季，場均可以搶下12.6個籃板，領跑整個NCAA一級聯賽，大學讀完整整4年的布蘭登杭特也是校史籃板王，一共獲得1103個籃板，去年也入選了該校名人堂。

2003年布蘭登杭特投入選秀會，當年第一高中生「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿下狀元，布蘭登杭特直到第56順位才被喊中名字，加入「綠衫軍」塞爾提克，新人年就有先發機會，出賽36場平均可攻下3.5分、3.3籃板，不過隔年就被剛成軍的山貓（黃蜂前身）用擴充選秀挑走，隨後被交易到魔術，只打了兩年NBA就轉往歐洲發展，陸續效力希臘、義大利、以色列和法國等聯賽。

魔術和俄亥俄大學宣布布蘭登杭特過世的消息，並沒有透露確切死因。布蘭登杭特的岳母卡洛琳（Carolyn Cliett）告訴美媒《NBC》：「我們了解的狀況是，他的身體很健康，我們對此感到非常震驚。」現任俄亥俄大學男籃總教練波斯（Jeff Boals）也深感悲痛，「布蘭登杭特的人生極具色彩，他的職業生涯激勵了很多人，我們會永遠緬懷他。」