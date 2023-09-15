7月1日起台灣高鐵每周總班次從1016班增至1025班，高鐵今（15）日宣布規劃10月16日（一）起每周再增開南下6班、北上8班共14班次列車，每周提供1039班，增開班次主要針對平日傍晚及周六旅運需求較高時段。旅客可自9月18日（周一）凌晨零時起預購。

台灣高鐵表示，本次於周一至周五增開南下1547車次（17：45自南港站發車）；另於周一至周四增開北上1238車次（15：15自左營站發車）；同時調整現行1652車次（14：35自左營發車），從原本僅開行周五至周日，增加周一至周四，是每天固定運行班次，並同步更改車次編號為652車次，提醒旅客注意；另於周六中午增開南下1637車次（12：10自南港站發車）。

台灣高鐵表示，持續觀察運量變化，本次新時刻表也特別調整原南下113車次，以加強服務旅客往返南部需求，同時變更車次編號為207車次（8：20自南港站發車，9：58台南發車、10：10抵達左營）；而每周有18班次將配合此一變動，於停靠部分車站將提前1分鐘到站及發車。