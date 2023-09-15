《想見你》電影版將看見「鳳南小隊」長大成人的模樣。（Netflix提供）

韓版《走進你的時間》上週上線後也有不錯的回響。（Netflix提供）

許光漢、柯佳嬿、施柏宇2019年主演的台劇《想見你》播出後紅遍全亞洲，還推出電影版，帶觀眾看「鳳南小隊」長大成人的模樣，也將重現影集版穿越時空愛戀，結合懸疑推理元素，再次打造既虐心又浪漫的生死之戀。今（15日）也驚喜宣布將於下午3點上架Netflix。

《想見你》電影版去年12月30日上映後，累積全台1.17億票房，榮登2022下半年華語電影冠軍寶座，對於電影即將在Netflix上線，才剛以《關於我和鬼變成家人的那件事》獲稱全球公共財，接連有兩部電影作品登上Netflix的許光漢表示：「真的很驚喜，希望這份驚喜也能感動到大家。」

《想見你》IP深受全球喜愛，也翻拍成韓版《走進你的時間》，由安孝燮、全余贇和姜勳主演，在Netflix上線不到一週即累積140萬瀏覽量，登上Netflix全球非英語影集排行榜第7名。席捲全球觀眾紛紛留言：「場景復刻的還原度好高」、「男女主角浪漫氛圍滿點，太揪心了！」討論度爆棚。