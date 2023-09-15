中秋佳節前，蔡衍明愛心基金會啟動「公益青年送愛下鄉趣‧2023中秋慰問」，今天（15日）首站與佛光大學合作，致贈慰問金給予100名弱勢戶、學生，累計15年來送愛下鄉活動已嘉惠11萬3950戶，發放5億4768萬元慰問金，盼能照顧弱勢鄉親，協助他們面對生活的挑戰。

蔡衍明愛心基金會與佛光大學合作舉辦中秋慰問活動，佛光大學晴天服務社、暖全服務社與礁溪鄉林美村長游有德，探訪地方了解急需協助的弱勢戶，蔡衍明愛心基金會據此發給90戶弱勢戶、10名學生慰問金。

佛光大學表示，學校倡導存好心、說好話、做好事、存好心，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便的「三好四給」，學校也積極與蔡衍明愛心基金會合作，盼能協助社區，照顧弱勢族群。

今天拜訪的弱勢戶林先生，因罹患肝病，失去工作能力，在林父過世後經濟狀況愈顯艱難。弱勢戶何小姐的情況與林先生類似，只能靠兄長打零工與補助過活，游有德得知他們的困境後，協助申請補助。

弱勢戶之一、78歲的林姓老翁，則因中風長時間臥病在床，只能依靠妻子照料，夫妻倆以微薄的補助款度日，生活更是艱困。蔡衍明愛心基金會獲知後，分別致贈他們每戶5000元慰問金，以及餅乾等物資協助。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫表示，基金會董事長蔡衍明先生自18歲就隻身從台北來到宜蘭打拚事業，又在31歲時成立慈善基金會，所以宜蘭就如同第二個故鄉；此次送愛下鄉，共計與26所大學合作，全台發放2097戶 ，共1049萬元。

徐海倫表示，時值中秋佳節送愛下鄉活動，今天第一站就來到宜蘭，基金會同仁與佛光大學的學生們，一起來探視礁溪弱勢的鄉親好朋友、致贈慰問金，祝福大家過個平安快樂的中秋節。