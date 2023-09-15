第16任總統副總統選舉112年9月13日到9月17日向中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人；今年5月宣參選總統的台灣維新召集人、前台南市長蘇煥智今募款不易，宣布放棄連署參選。

蘇煥智今年5月初，拋出8大政見宣布參選2024總統，當時他召開記者會時還笑稱，他笑稱，衝擊最大的人是太太，還罵他「又在發神經」。

不過蘇煥智今天表示，「很抱歉！要向大家說明，因為個人財力困難，募款不易，為免造成家人及朋友的困擾及負擔，所以本人已決定放棄總統連署參選」。

蘇煥智說，但他仍將一本初衷，推動台灣維新、深化民主；堅定保衞台灣，推動兩岸民主和平！這次立委選舉也請大家支持台灣維新提名的立委候選人。「這段期間麻煩大家許多，特此致謝！並向大家致歉」。

依照中選會日前公告，第16任總統副總統選舉登記日期自民國112年11月20日至11月24日止；候選人可以透過政黨推薦或連署方式申請登記為總統副總統候選人。

依連署方式申請登記為候選人者，可在112年9月13日到9月17日向中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人，中選會將在9月18日公告被連署人，9月19日到11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。