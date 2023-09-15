2024總統大選競爭激烈，外界相當關注國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲是否會合作。根據今(15日)公布的最新手機簡訊民調顯示，如果藍白整合，即便鴻海創辦人郭台銘獨立參選，「柯侯配」或「侯柯配」都有實力擊敗民進黨的賴清德。

根據《Newtalk新聞》今公布的第5次的2024年總統大選民意調查，分別針對兩個組合「如果藍白合，組成侯柯配，您會投給誰？」及「如果藍白合，組成柯侯配，您會投給誰？」進行調查，並將郭台銘視為單獨參選下的「三腳督」。

該民調結果發現，如果是「柯侯配」的「三腳督」，結果顯示，「柯侯配」36.25 %、賴清德31.46 %、郭台銘12.17 %、尚未決定20.12 %。「如果也是藍白合組成侯柯配，您會投給誰？」結果顯示，「侯柯配」34.09 %、賴清德32.3 %、郭台銘13.96 %、尚未決定19.66 % 。

該民調進一步針對年齡層分析發現，年輕族群相當不能接受侯友宜當正、柯文哲當副。但年長族群則相反，較不能接受「柯侯配」。另外，值得注意的是在四人角逐下，賴清德32.04 %、柯文哲 24.39 %、侯友宜21.09 %、郭台銘12.33 %；柯、侯、郭3個人支持度加起來是57.81%，大幅勝過賴清德的32.04%。

該份網路簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機門號，於9月13至14日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收:1112 份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負3% 。