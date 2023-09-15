藝人賴佩霞將與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選2024總統大選，國民黨前立委陳學聖指賴是廣州暨南大學的國際關係學院法學博士，「台灣政界很多人去該校洗學歷」。郭辦發言人黃士修發文，點名國民黨立委傅崐萁等4人都曾在該校就讀，暗指陳學聖打到自己人。傅崐萁無故被點名，今上午嚴正發聲，「請在野各陣營管好自己的小雞、小狗、家禽、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人，對於在野整合與團結並沒有任何幫助與好處。」也顯示與郭台銘陣營徹底撕破臉。

黃士修昨說，陳學聖於競選活動期間攻訐同黨同志，到廣州暨南大學「洗學歷」，業已違反《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範》，得處以停止黨權、撤銷黨籍或開除黨籍之處分。國民黨現任立委傅崐萁、萬美玲，以及國民黨現任台東縣副議長林琮翰、國民黨前新北市議員鄭世維等人為例，指這些人也有廣州暨南大學的相關學歷。

傅崐萁對於無故遭郭辦點名，相當不滿，直言他再次呼籲在野各陣營須團結才能對抗、下架無能、失格、腐敗的民進黨，也籲請在野各陣營管好自己的小雞、小狗、家禽、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人，對於在野整合與團結並沒有任何幫助與好處，反而使親者痛，仇者快。

立委傅崐萁強調，他本人從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，更未刊登於個人資料的學經歷上。他過去僅曾經與北京清華大學及廣州暨南大學合作與學術交流研討，難道學術交流研討即是洗學歷？盼各界能實事求是，並善盡查證責任。