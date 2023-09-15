大陸國務院日前公布將推動「金廈同城生活圈」等政策，並提及「加快推進與金門通電、通氣、通橋」等訴求，金門縣長陳福海昨則說，他2018年也有提過相關倡議，但需要兩岸重啟對話機制，才可能有實質性進展。民眾黨立院黨團則強調，此事涉及兩岸協商，因此應回歸法制討論，應迅速排審兩岸協議監督條例，並以國安和國防戰略為前提討論。

大陸國務院在文件中提及，「加快推進與金門通電、通氣、通橋」等訴求，陳福海表示，他在2018年縣長任內也曾有金門新三通(通水、通電、通橋)的倡議，至於「通氣」則源於陸方2019年提出的「新四通」。他認為，「通電、通氣、通橋」議題需要兩岸當局重啟對話機制，恢復制度化交流，甚至是授予地方政府更多的事務性協商權限，才可能有實質性的進展。

民眾黨團今舉行「國防報告書體檢！政策避重就輕？」記者會，會後媒體詢問，陳福海稱礙於中央的限制，不知道黨團在新的會期，會不會在立院提出法案，支援民眾黨縣市首長？

民眾黨立委張其祿說，若有涉及兩岸的事情要合作，就是要有明確的法制，所以基本上其實黨團也已經提出兩岸協議監督條例的黨團版本，接下來就會送進立院。

張其祿進一步說明，就算是地方議題，但也涉及兩岸，因此可能在協商事務上是很重要的，所以一切就回歸法制討論，大家就迅速排審兩岸協議監督條例，以讓制度明確化。

民眾黨團總召邱臣遠補充，兩岸交流相關政策當然要回歸法治化的監督，而一切還是要以國家安全跟總體國防戰略為前提，才能做相關議題討論，因此中央和各縣市政府，大家在相關國家政策上還是要一致，才能做相關討論，會比較適宜。