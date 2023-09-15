國民黨主席朱立倫偕同廖先翔與李彥秀掃街，向鄉親問好請託。（高鈞麟攝）

民眾熱情的與朱立倫自拍合影。（高鈞麟攝）

國民黨主席朱立倫今（15）早來到新北汐止區橫科市場，他為立委參選人廖先翔拉抬聲勢，針對郭台銘公布的副手人選，朱希望賴佩霞發揮溝通長才，「勸勸郭董」。朱也不忘揶揄廖先翔的對手賴品妤，民眾除了知道她是「雲豹小公主」外，她有對汐止做出任何貢獻嗎？

汐止橫科市場今早政治味十足，民進黨立委參選人賴品妤先來市場向民眾拜票，接著國民黨主席朱立倫偕同廖先翔與李彥秀掃街，向鄉親問好請託。

對於郭台銘昨公布副手人選，朱立倫指出，首先恭喜賴佩霞女士獲得金鐘獎提名，接下來相信賴佩霞會發揮溝通的能力，幫我們大家共同向郭董溝通，「放下自我，以大局為重，尊重60％下架民進黨的民意，幫忙勸勸郭董。」朱強調，若都堅持自我，是成不了大局，「如果放下自我，局勢是很清楚。」

關於廖先翔民調領先對手，朱立倫表示，民調領先是很合理的情況，畢竟廖每天在選區為民眾服務，而可以問問當地里長或意見領袖，是否曾看過擔任1屆立委的「雲豹小公主」。大家除知道她是小公主，請問她對汐止有任何貢獻嗎？

朱也說，廖先翔腳踏實地服務獲得大家肯定，不是創造聲量、議題，變成綠電小公主就可以選上，這是很公道的。

廖先翔表示，主要是對手面對問題的態度，以她的格局來說，民眾認為她是適格的立委嗎？相關爭議發生前，內參民調已有差距，加上綠電、假摔事件，民調更持續拉大。

當被問及選舉方式有如「佛系選舉」，廖則說區域立委必須對區域民眾負責，把重心放選區內的民眾，如此才能符合選民的期待。廖也坦言，全國性知名度確實不如對手，未來會繼續加強。