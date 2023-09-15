黃姓男子偷騎他人機車，1小時候遭警方查獲逮捕。（板橋警分局提供）

45歲黃姓男子昨（14）上午，行經板橋大觀路二段附近，見1輛機車鑰匙未拔，便心生歹念，騎乘至河堤自行車便道土城蔭涼處休息，沒想到要返回時，正巧遇上尋找失車的警員，黃男人贓並獲，訊後被依竊盜罪送辦。

警方調查，黃男今年8月中旬剛出獄，因生活拮据，昨從雲林搭火車北上，欲向友人借錢救急未果，便在街上遊盪，行經板橋大觀路二段附近，見機車鑰匙未拔，便順手牽「車」。

警方指出，郭姓車主昨早騎家人機車載孩子去幼稚園，一時大意，疏忽未將鑰匙拔出，返家後發現機車不翼而飛，立即報案請求警方協助。

板橋警分局大觀派出所獲報，4名警員沿環河西路搜尋，因堤外陸橋下常有街友出沒，竟意外發現黃男騎車迎面而來，黃見警上前，直接秒舉雙手投降，坦承竊車。

板橋警分局呼籲，民眾騎車機車請記得停車熄火時順便將鑰匙取下，以防宵小有機可乘，警方也將持續查察不法，保障民眾財產安全。