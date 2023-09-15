命理專家曼樺老師分析12生肖下周（9／17～9／23）運勢，屬雞最旺，事業大豐收，在財運、感情及健康都榜上有名；屬猴事業有貴人提拔，可能得到新的合作機會，感情上有望遇到靈魂伴侶。

▍事業運

TOP1：雞

本周運勢超級旺盛，建議多與長輩、上司交流，機運就算金山銀礦在前，也得找對工具挖掘。

TOP2：猴、龍

屬猴本周運勢在穩定中發展，業務出差有貴人提拔，建議多聽、多學習、多受教，結果才能稱心如意。

屬龍逆勢挺進，氣勢強大，手頭上的案子得先準備好，以免措手不及。

TOP3：虎

職場人際關係拿捏得宜，一切都往好的路上走。

▍財運

TOP1：雞

本周財運旺盛，業績上升、收穫無窮。

TOP2：龍

盡力完成不可能的案子，抽絲剝繭、尋求解決之道，終於得到認可。

TOP3：猴

因出差聯繫了老朋友，沒想到帶來合作機會，跨界、跨業不是不可能。

▍感情運

TOP1：雞

單身女性愛情運神采飛揚，熱絡參與各項活動，心情開朗，也增加許多與異性接觸的機會，要好好把握。

TOP2：猴、虎

屬猴愛情運高升，可能遇到靈魂伴侶，無論飲食或服裝品味，和另一半之間激盪出讚賞、認同的眼光。

屬虎愛情運提高，戀愛中的未婚女性散發濃烈的感情，魅力吸引人。

TOP3：龍

戀人間相互欣賞，周末的美食追尋之旅成為兩人之間最大的嗜好。

▍健康運

TOP1：雞

健康運不錯，除了持續運動外，多吃青菜、多喝水、少碰甜食都有助於排毒及減肥。

TOP2：猴

健康運不錯，再累也要泡澡，加些天然精油讓身體徹底放鬆。

TOP3：龍

終於找到適合的減肥方式，適量飲食、運動及多喝水，而非節食。