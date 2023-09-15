高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，疑似為鄰居之間起糾紛後行凶，經警方調閱沿線監視器追捕，吳姓嫌犯在逃亡100多公里後，於10時30分在屏東枋寮臨海路一帶落網。而這起凶殺案是由被害夫妻的大兒子跑下樓求救，大兒子目前就讀國小一年級，該國小也在15日下午發聲。

今早7時許吳嫌上樓敲門，進入後與該對夫妻起口角，孩童見狀立刻下樓向管委會主委反映，管委會主委報警處理。警方到場時，夫妻倆倒臥於臥室內，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。

而目睹父母遭殺害的小一兒子目前由社會局安置，該童就讀的國小也在下午表示，2位羅姓學生一位是一年級，一位是幼兒園中班。2為兒童在學校期間表現良好，今天聞訊師生都感到難過；上午案發前，老師還接獲家長的通知，說會準時來接孩子。

今早凶殺案件發生後，孩子並沒有來學校，導師上午再與家長聯絡，目前孩子已被親友接走，學校持續關心連繫，也提供一切必要的幫助。後續學校、教育局將給予學生積極輔導，也尋求各項資源的協助。