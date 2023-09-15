行政院會昨拍板明年元旦起「8＋1」項社福津貼調升，但竟造成相關預算出現近200億元的短少。行政院發言人林子倫今（15）表示，主要係國民年金部分，其數額已納編國民年金保險基金預算。

由於行政院在明年預算案中9大津貼預算僅編1120億元，如今調漲津貼後，經費調整為1313.8億，送交立法院的預算書短編193.8億元。行政院政委林萬億坦言，當初編列時是以3月CPI去算，當前方案是統計到8月為止，若有不足政府會想辦法支應。

不過，林子倫今表示，明年度社福津貼需求 1314 億元，均已納編公務預算 617 億元及基金預算 697 億元，部分媒體所稱短編 194 億元，主要係國民年金部分，其數額已納編國民年金保險基金預算，所謂報載「編列不足」的說法並非事實。

林子倫表示，依國民年金法規定，國民年金財源除公務預算外，尚包括保險費收入、公彩盈餘等，其相關收支係納編國民年金保險基金預算，明年度國民年金整體給付支出 697 億元已全數編列於國民年金保險基金預算，並無編列不足的情況。