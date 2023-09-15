江女從手機看到男子潛入自己房間嚇到狂發抖。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市江姓女子自年初起房間內衣褲經常無故消失，懷疑有竊賊，最近在房內自架錄影機，竟拍到前便當店黃姓男同事潛入房內，隨即報案，警方找來黃男，供稱一時好奇潛入，並未竊物，全案依照侵入住宅罪嫌函送地檢署偵辦，江女心有餘悸將事件過程上傳網路，直呼要馬上搬家。

20多歲的江女原本在北區一家便當店工作，也租住在該店的3樓房間，方便工作。今年初以來，發現房間內的內衣褲一直無故消失，內心狐疑，卻仍相信社會案件不會發生在自己身上，直到最近，她才聽在家中架設監視器。

江女在3個月前已在便當店離職另找工作，但仍住在該處。近日騎車外出時，突然手機傳來監控畫面有偵測移動訊號，打開一看，竟有男子闖入自己房間，形跡鬼祟，四處翻找物品。江女嚇到狂發抖，隨即返家查看無貴重物品失竊，立刻報警。

警方根據畫面，找來闖空門的男子，原來是便當店的黃姓男員工，算是江女的前同事，他否認曾偷取任何物品，供稱一時好奇潛入江女房間，因畫面並未有他行竊證據，警方約制告誡黃男「無故侵入他人住宅」罪責，得處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，依照侵入住宅罪嫌將他函送台南地檢署。

黃男在案發後已準備離職，並傳簡訊給江女道歉求原諒，心有餘悸的江女透過在網路Dcard發文，指黃男雖是前同事，之前工作時甚少互相交談，2人不太熟，檢討自己的房間為簡易的喇叭鎖，用硬幣即能撬開，十分不妥，儘管店家事後換了門鎖，他在網友建議下，決定盡速搬離該處。