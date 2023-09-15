國民黨總統候選人侯友宜昨（14）日啟程赴美，預計將拜會美方國會議員、重要智庫與僑界人士。他日前也接受英國《金融時報》訪問，被問到這次訪美計畫時，他表示會要求拜登政府「說清楚」美國保衛台灣的承諾。

這是侯友宜5月獲得總統候選人提名以來，首次接受外國媒體專訪。他對《金融時報》表示，台灣與美國是並肩而立的「盟友」（We are allied nations. We stand together.）。針對美國協助保台一事，他會與美國在台協會（AIT）官員直球對決，「了解他們支持台灣的態度，以及願意做到什麼程度。」

根據美國法律，美方有義務協助台灣自衛，但長期以來，華府對於是否會在中國武力侵台時出兵協防，卻始終語帶保留。

過去拜登曾4度表示，美國將捍衛台灣抵禦北京無端攻擊，但政府堅稱其對台政策沒有改變，而台灣民調則顯示，民眾對華府保證沒有信心。

報導也指出，國民黨要求華府更明確表態支持台灣，但部分美方官員可能對此感到不滿。過去8年來，在蔡英文政府執政下，台灣持續強化國防力量，採取華府建議的不對稱防禦戰略，這些政策與國民黨相左。

不對稱防禦戰略旨在仰賴廉價、具機動性和難以察覺的武器來威懾中國入侵，而非試圖在戰機和軍艦上與解放軍相匹敵。

當記者問侯友宜，他會如何與北京打交道時，他表示，雖然中國與台灣互不承認主權，但他們也不會否認彼此的治理權，亦即前總統馬英九任內所確立的「九二共識」。

侯友宜也呼應蔡英文的兩岸政策，「就主權而言，我們（台灣與中國）從來不是對方的從屬。」「在目前這個階段，我們肩負的立場要求強化自身防禦，但降低衝突風險才是最重要的事，」他強調。「我們需要對話與溝通。就連美國也和中國交流，我們怎能免除於外？我們畢竟是鄰居。」