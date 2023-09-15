簡姓少年找來17歲的王姓、洪姓少年及陳姓少女，4人靠著15支手機、3台電腦、1本圖書館借來的「超說服心理學」竟然輕鬆灑網、削得被害人百萬餘元。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

「超說服心理學」主打「讓人越說越多、拉攏各種個性的人、讓對方答應不合理的要求」，透過話術在短時間內製造好感，輕鬆施以詐術、進而操控他人行動。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

4名不到20歲的少男少女靠著一本「超說服心理學」，在社交平台上偽裝正妹，狂發投資獲暴利、買豪車的限時動態，吸引被害男子上鉤，誆騙投資海噱百萬。高市刑大8月循線逮獲以簡姓少年為首的4名少年，全案依加重詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法等罪移送橋頭地檢署偵辦。

高市刑大日前接獲線報，社群軟體上一名暱稱「蓁蓁」的女子涉嫌假投資詐騙，蒐證調查後報請橋頭地檢署指揮偵辦，8月中旬取得搜索票，至湖內區一處民宅搜索，當場逮捕簡姓少年為首的詐騙集團。

警方發現，簡姓少年找來17歲的王姓、洪姓少年及陳姓少女，4人靠著15支手機、3台電腦、1本圖書館借來的「超說服心理學」竟然輕鬆灑網、削得被害人百萬餘元，現場還查扣第三級毒品K他命1包、K盤1個等相關證物。

該本書籍仍在市面流通，主打「讓人越說越多、拉攏各種個性的人、讓對方答應不合理的要求」，透過話術在短時間內製造好感，輕鬆施以詐術、進而操控他人行動。

簡姓少年落實分工，先由第一層機手利用網路美女照片，在交友軟體創設假帳號「蓁蓁」結識被害人，透過話術成功吸引一名男性被害人的目光，互加好友後再貼出投資獲利、購入名車等限時動態照片，營造善於投資的假象。

緊接著，「蓁蓁」再適時引介第二層機手假冒的投顧老師入場，鼓吹被害人投資虛擬貨幣，被害男子被洗腦後不疑有他，拿出100多萬元積蓄投入操作，沒想到一毛利息都看不到，才驚覺被詐騙，立刻報警處理。

高市刑大歷經數週跟監蒐證，掌握簡姓少年等人的藏匿處所，一舉將人逮捕到案，全案詢問後，依加重詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法等罪嫌，分別移請橋頭地方檢察署偵辦及高雄少家法院審理。