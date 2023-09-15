女星楊繡惠敢說敢言，近年開設臉書吸引了一票粉絲追蹤，曾表示賺夠錢以後不上戶外節目、不拍八點檔的她，今(15日)稍早替姪子抱不平，表示姪子在內科工作，近日因買房買太小遭女友放生拋棄，讓楊繡惠直指女方瞎了眼、沒遠見，更表示：「你知道嗎？我以後財產要給他管耶」。

楊繡惠稍早發文表示心疼姪子，因買房買太小被女友嫌導致分手，楊繡惠反批這種女生不能娶，格局小又沒遠見，竟然不知道以後她的財產都要給姪子，「再回頭也不要她！」並替姪子打氣說最討厭外人欺負她家人，虧姪子女友說：「你眼瞎嗎？他阿姨是誰？你真的沒有福氣我只能這樣說」。

楊繡惠發文。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

而現年58歲楊繡惠去年宣布要「半退休」，由於16歲出道至今累積了不少財富，終於看開表示不想再汲汲營營賺錢，因此決定未來慎選工作，拒絕用命去換的八點檔工作，還有勞心勞力的外景錄影，媽媽也同意她的決定，直說：「妳年紀大了不要跟年輕人拚」。

今年楊繡惠透露將財產轉至到房地產投資，前陣子在台中買了一間房，5月又一口氣買了兩間房，三間房加起來總價超過1.3億台幣，可見經濟實力雄厚，今她開罵姪子女友狗眼看人低，並宣告以後家產都會給姪子，引來網友回應：「現在年輕人有房子就很棒了」、「可以當我阿姨嗎」、「有買房，就不容易了，還嫌，太貪什麼都沒有，再回頭我也不要妳」、「繡惠阿姨的姪子缺男朋友嗎...感覺可以報名...受到女生情傷的，可以轉男生！」。