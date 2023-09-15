國防部日前發表《國防報告書》，民眾黨團認為，內容雖點出中國威脅與日俱增，然而針對兵源不足和軍購等關鍵問題，卻避重就輕、無法對症下藥，也未對義務役就學「3＋1」方案與國軍心輔量能不足提出具體對策。因此今天召開記者會，要求國防部全面檢視政策缺漏，國防報告書不能繼續輕描淡寫，應研擬改善國軍福利待遇，拿出具體解方，扭轉「招不到又留不住」困境，更要持續追蹤美國軍售執行進度，厚植國防戰力才能保衛國家安全。

民眾黨團總召邱臣遠直言，《國防報告書》涉及中國對台威脅的頁數，從2021年10頁成長到2023年19頁，對照現實情況，國防部9月12日公布共軍機艦動態，有20艘共艦在台海活動，創歷史新高，國防部雖點出關鍵問題，卻無法「對症下藥」，包含兵源不足、軍購來源等問題都存在隱憂。

邱臣遠指出，肇因於少子女化等因素，兵源減少已成為嚴重國安問題，國軍預算員額今年為17萬1422人，明年卻降至16萬6235人，驟減5187人創下歷史新高。但面對兵源短缺，報告書僅有「多元招募」等空泛說法。此外，目前志願役士官兵留營率76％就達標，去年留營率77％僅勉強過關，因此國防部應研議提高留營達標率、提高志願役士兵加給，從制度面改善志願役提前離營的問題，並將志願役與義務役待遇做出適當區隔，並且妥善分配有限人力。

邱臣遠也提到，明年是軍售付款高峰期，國防經費創新高，含特別預算整體規模達到6068億，不過軍售經費成長，不代表真能有效提升我國軍事保衛能力，報告書更未提及軍售是否符合我國需求、是否能避免交貨延宕等議題。

為此他提出三點呼籲，第一，國防部須積極與美方協調，爭取加快交貨進度；第二，盤點延宕項目，分析未來可能出現的安全漏洞，尋找替代方案；第三，加強與各國合作交流，開發更多元的軍購管道，同時提升國防自主研發與生產量能。

民眾黨立委張其祿指出，台灣地理位置孤立，一旦遭到海上或空中封鎖，僅能依賴有限的空運能力獲取外界支持，戰時包括電廠、水庫及網路等關鍵基礎設施、醫療院所和銀行的安全防護等社會基礎設施，不僅是維持民生的關鍵，更是國軍後勤補給的命脈，國防部必須重新評估基礎設施的防禦策略。

張其祿表示，從俄烏戰爭的經驗中可以看到，現代戰爭特性已經轉變，除了傳統陸海空戰鬥，對於基礎設施如電力、網路、交通系統和通訊塔的攻防同樣至關重要。目前規畫義務役一年、僅200多天的訓練量能，是否足以使其負擔防護或維護任務？是否更應考慮充實民防、維持民生供給、交通運作甚至機場跑道搶修等具體任務？這些都需要國防部仔細考量。

張其祿也說，政府針對義務役男大生推出「3＋1」方案，男大生可選擇3年內完成所有學分，在第4年服役，這項政策引發多方質疑，還可能加劇產學介接問題。舉例來說，理工科學生學分需求通常較多，3年內完成學分是個巨大挑戰；技職體系的科技大學，在第4年有大量實習課程，若被犧牲可能對學生職業發展有負面影響，校方課程安排也可能被打亂。國防部、教育部及各大學都溝通好了嗎？「3＋1」方案若未妥善安排，可能對學生和校方都是災難。

民眾黨立委賴香伶表示，今年初監院調查報告顯示，從2019至2021年每年志願役士兵在分發至常備部隊單位前的「基礎訓練期」，接受心理輔導評估者都超過半數，2021年更達到64.69％。上周傳出海軍官校陸戰99旅中尉，被發現於營區輕生，疑似遭到部隊長官言語羞辱；回顧6月底，也傳出十軍團2士官以一氧化碳的鋼瓶輕生，凸顯國軍內部申訴與心理輔導機制出現漏洞，恐怕無法做為士官兵們有力支撐的安全網。

賴香伶指出，監院調查報告更指出，國軍由非專業心輔人員負責，常導致心輔流於形式，且國軍心輔人員僅設置於各級心理衛生中心（二級專業輔導）及地區心衛中心（三級專業輔導），目前取具專業證照之人數及比率有限，如果心輔不足，會導致人才流失，影響國防戰力。

賴香伶表示，民眾黨團向國防部索資，數據顯示自2019年以來，提前退伍的士官兵人數逐年飆升，可見現行心輔體制效果不如預期，民眾黨團呼籲國防部，應增加專業心輔人員與多元輔導管道，還要提供體育活動等壓力宣洩途徑，國防部必須痛定思痛，從根本上改善心輔制度，確保能留住人才、專才，進而強化國軍戰力。