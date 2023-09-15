為解決蛋荒，農業部以農業發展基金補貼進口蛋價差近5.7億元，卻衍伸效期、壞蛋等爭議，國民黨15日舉行「吃蛋，台灣的尚青」記者會，彰化立委參選人鄭俊雄痛批，國產蛋產量受中央整體管控，完全是由農業部控制，政府寧願花大錢買進口蛋，也不協助蛋農改善環境設備。現場也電聯彰化蛋商，蛋商說，產量受到農業部控制，所以缺蛋，農業部必須負起責任。

鄭俊雄表示，從數據可以發現，彰化飼養1872萬隻蛋雞，一年可生產34億8208萬顆蛋，供應全台灣150天的需要量。但是彰化縣產量受中央整體管控，台灣一年能生產大約多少的雞蛋，完全是由農業部控制，今年整體台灣缺少162萬隻蛋雞，若發覺有缺蛋危機，中央政府應該透過大數據，了解需要多少蛋雞才能讓民眾沒有缺蛋危機，所以產銷失衡就是官員無能。

鄭俊雄說，政府花5.7億採購進口蛋，卻沒有把心力跟資源，放在台灣民眾跟蛋農的身上，不要只想著要進口雞蛋，應該讓台灣民眾吃新鮮的雞蛋，不應該讓民眾吃已經放了好幾個月的進口雞蛋。台灣蛋農生產最新鮮的雞蛋，農業部應該花更多的心思解決台灣本地雞蛋的產銷問題，包括補助生產設備、協助產銷等，也呼籲國人多食用台灣「尚青」的雞蛋。

記者會現場並透過電話與彰化蛋農連線，表達心聲；蛋農表示，因為蛋殼外面有肉眼看不見的角質層，可阻擋微生物入侵氣孔，但水洗後氣孔打開，過程中如果沒做好烘乾，雞蛋容易受到汙染，雞蛋反而會壞掉。「台灣的蛋那麼新鮮，為什麼要吃國外的？」蛋農也無奈指出，雞蛋產量受到農業部控制，所以缺蛋，農業部必須負起責任。

國民黨副發言人呂謦煒則說，地方政府詢問有問題的進口蛋流向，卻被中央政府拒絕，為什麼中央政府要保密進口蛋的進口流向？難道是民進黨政府的心虛嗎？難道是過去疫苗採購封存30年的翻版嗎？民進黨政府過去常說要公開透明，結果農業部卻成為「遮羞布」，遮遮掩掩隱瞞真相。

呂謦煒指出，2022年12月到今年年初，民進黨政府一直否認有蛋荒，陳吉仲多次說台灣不會缺蛋，雞蛋會供應無虞，結果這些承諾通通都跳票，政府被逼的一定要用專案方式進口國外雞蛋時，現在台灣的蛋品供應都很正常了，卻仍為巴西進口的雞蛋護航，而沒有幫台灣蛋農發聲，這樣是適當的嗎？