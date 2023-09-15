圓祥在進駐台北生技園區後將持續推展現有產品線的進程，同時展開下一世代新型生技藥的研發工作，針對未滿足的醫療需求開發出更有療效，更安全且負擔得起的藥物。

圓祥目前產品線包含三個針對不同標靶及適應症所開發出的次世代癌症免疫療法雙特異性抗體新藥。相較第一代的癌症單抗和雙抗藥物，圓祥的次世代雙抗透過腫瘤微環境內癌細胞表面的特殊抗原來活化T細胞，大幅提升藥物的療效及安全性。

圓祥三項自有產品AP203已在台灣開始臨床一期安全性試驗收案，預計在臨床二期將對於免疫檢查點PD-L1高表達的癌症，例如非小細胞肺癌，頭頸癌和食道癌等疾病進行療效評估。

AP402是針對HER2陽性的癌種，如乳癌、胃癌和子宮內膜癌等，或對賀癌平及賀癌寧等標靶藥產生抗藥性的癌症病人。

AP601可能的適應症包含非小細胞肺癌、大腸癌、卵巢癌、膠質母細胞瘤及前列腺癌等。其中AP402和AP601預計分別於2024年底及2025年初送件申請進行人體臨床試驗。