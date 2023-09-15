前國民黨中常委蕭景田，遭士檢認定替北市議員林杏兒賄選，2月時將他起訴，士院裁定1500萬交保，另自1月7日起限制出境、出海8個月，今年9月7日屆滿後，士院日前再裁定蕭自9月13日起，繼續限制出境、出海8個月，可抗告。

前國民黨中常委蕭景田、國民黨士林北投黨部執行長曾繁川遭控替北市新科議員林杏兒賄選，士林地檢署向法院提請對林杏兒當選無效之訴後，檢方今年2月23日偵結，依違反《選罷法》中的行賄罪起訴蕭景田、曾繁川，另外收賄的9名里長也一併遭訴。

士林地檢署指出，去年底九合一選舉，曾繁川為了幫助同黨籍候選人林杏兒競選，在投票前前往士林、北投區的里長辦公室，有些則是在林杏兒競選服務處內聊天，蕭景田拿出林杏兒的競選文宣尋求支持，同時交付裝有1萬元現金的信封，希望他們能在競選期間幫忙拉票，讓林杏兒能夠順利當選。

士檢1月時發動搜索，並在偵訊後聲押蕭景田，但士院裁定800萬交保，士檢抗告高院發回後，士院改裁1500萬交保，蕭另自1月起限境出境、出海8個月。

日前限境期滿，士院審酌蕭犯罪嫌疑重大，在訴訟過程中若發對己不利，有潛逃不歸的可能，裁定蕭自9月13日起，再度限制出境、出海8個月，得抗告。