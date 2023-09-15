活動中與長照中心長者一起縫製皮革風獅爺手機袋，以手做活動陪伴長者，共度溫馨的歡樂時光。(圖／金管處提供)

衛福部金門醫院副院長陳根雄(右)代表院方頒發感謝狀予金管處長鄭瑞昌(左)，共創高齡友善環境。(圖／金管處提供)

金門國家公園管理處為鼓勵身心障礙者參與社會活動，並關懷地區長者，攜手金門縣康復之友協會學員前進衛福部金門醫院附設綜合長照機構，合作辦理公益關懷活動，與長照中心長者一起縫製皮革風獅爺手機袋，以手做活動陪伴長者，並提供學員學習機會，共同度過溫馨的歡樂時光。

金管處指出，為關懷地區長者，以社區關懷方式傳達國家公園理念，由該處志工團隊策畫與執行「金門國家公園公益關懷」系列活動，自今年6月起迄今已推動6場次，除至衛福部金門醫院附設綜合長照機構進行關懷之外，其他還包括至「金門縣立西方社區式服務長期照顧服務機構」、「金門縣金城鎮珠山發展協會附設私立珠山社區長期機構」與「財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖長照機構」、「智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓社區長照機構日照中心」與「金門縣安岐多元照顧中心」等5個長照機構，帶領長者進行手做紙花朵、小盆栽，並結合志工團隊音樂表演等內容，備受機構肯定與長者歡迎。

金管處表示，希望透過寓教於樂方式，結合該處志工專才，共同為地區民眾服務，以行動傳送社會關懷與溫暖力量，共創高齡友善環境，建立金管處與社區良好的夥伴關係。

衛福部金門醫院也表示，家人是永遠的支柱與依靠，然在照顧的過程中，照顧者定有很多不為人知的甘與苦！為因應國家長照2.0政策，也為減輕照顧者負荷，金門醫院未來將規畫新增住宿型長照機構，以提供相關專業服務。