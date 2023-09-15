時代力量黨團今日邀請桃園市產業總工會朱梅雪理事長與會，舉行「揭露十大違法雇主排行榜」記者會，揭曉去年勞基法、職安法前十大違法雇主，並呼籲修法重懲不重視勞工權益的違法大戶。

立委邱顯智針對勞基法裁罰金額最高的前十大違法雇主進行說明。其中，第一名是長期穩坐第一名的南山人壽，去年因違反勞基法總共被罰 1 千 7 百萬，幾乎是第 2 名到 10 名裁罰金額的總和，簡直視法律為無物。再來則是經常上榜的家樂福，後續則是府城汽車客運、台積電、桃園汽車客運，以及其他多家客運業者均榜上有名。

邱顯智指出，根據勞動檢查結果，去年全台企業前三名違反勞基法的違法樣態，分別是違反加班費給付規定、超時加班，以及違反正常工作時間規定。從產業別來看，尤其是製造業以及批發零售業，在這三大違法樣態中分佔前兩名，再來則是住宿餐飲業與運輸倉儲業，可見這些行業特別容易有違反加班費以及超時加班的情形發生。

邱顯智說明，依照勞基法目前規定，違法業者雖最重可處罰鍰 100 萬元，但部分業者似乎將罰鍰當作例行的經營成本在支出，可見目前最高裁罰金額的上限，仍無法有效嚇阻這些雇主的違法行為，因此時力黨團提出修法，將罰鍰提高至 300 萬元，以遏止無良雇主的違法情事，保障勞工權益，維護勞動法尊嚴。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪則表示，十大違法雇主當中有六間屬於「汽車客運業」，桃市產總從開始揭露勞基法十大違法至今，客運業幾乎是年年有份，違法樣態不外乎是超時加班、未給付加班費、工資未全額給付等情形，而「一手拿補助、一手繳罰款」的荒謬行徑也已經是眾所皆知。

朱梅雪以桃園具備龐大地方勢力的桃園客運為例，指出桃園客運的司機除了受到低底薪、高獎金的制度綑綁，也長期處於過勞長工時的血汗環境，積欠加班費變成常態。朱梅雪理事長表示，客運業缺人的原因在於司機的勞動環境和待遇惡劣，如業者未改善司機勞動條件，而是繼續維持「一手拿補助、一手繳罰款」的模式，客運業的缺工情形將難以改善。

朱梅雪提到，我國勞動檢查員的缺口，背後反映出的是勞檢員本身也面臨長工時、待遇差的問題，這使得勞檢量能從 2018 年 5.3 萬多檢查場次直到去年只剩不到 2.3 萬場。2016 年蔡英文總統雖喊出「勞檢員額增加至一千名」的政見，但迄今始終沒有補滿一千人。朱梅雪理事長呼籲政府應該把握最後任期兌現承諾，儘速改善我國勞檢體制，補足地方勞檢人力與資源不足的問題。

陳椒華則說明，因勞動部查詢系統並沒有公開職安法裁罰金額資訊，因此只能公布「違反次數」前十大事業，而去年違反職安法的事業都是工程營造公司，且極為頻繁的開罰紀錄，也凸顯了台灣目前工安問題仍十分嚴重。

陳椒華舉例，去年違法最多次的國城營造，總共違法了 69 次，平均一個月就會違法 6 次，而每次平均僅被「重罰八萬」，也難怪這些違法大戶長年霸榜，屢罰不怕，絲毫不重視工安防治，因為政府的輕罰放下，就是對不法的縱容。

陳椒華強調，時力黨團已提出建築法和職安法修法，大幅提高現行裁罰的遏阻力，並針對重大工安事件，另以「營業所得」來計算裁罰金額，重懲惡質建商。另，時力黨團也要求政府應完備現有的建築工程履歷系統，實行不動產透明政策，以嚴格控管我國居住安全品質，讓好的建商能被民眾看見，也讓那些違法累犯的無良建商被人民抵制唾棄。