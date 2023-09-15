蔡英文總統今上午前往南港展覽館一館參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」，了解國防科技研發成果及產業發展趨勢，並歡迎國人前來參觀體驗。

此次活動包含總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、國安會秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉、國防部長邱國正、國科會主委吳政忠、經濟部次長林全能、對外貿易發展協會董事長黃志芳及美國在台協會副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）等皆出席。

總統抵達後，分別參觀「Taiwan Space台灣太空形象館」、「U.S.A Pavilion」、「LOCKHEED MARTIN」、「NORTHROP GRUMMAN」、「雷虎科技」、「Space Chiayi亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「TAIA航太產業館」、「漢翔航空工業股份有限公司」、「亞洲航空股份有限公司」等攤位，聽取各項產品介紹及研發理念，沿途與參觀民眾親切互動，氣氛十分熱絡。

蔡英文也在軍備局獲得管理處長李健青陪同導覽下，參觀「國防館」並觀看國防部宣傳影片，以及聽取騰雲無人機、巡飛彈I型無人機、銳鳶II型無人機、AJT高教機飛行模擬器、攻擊型無人機操控模擬系統、偵搜戰術輪車、XT112戰鬥步槍，XTS112式反射式內紅點瞄準鏡、軍用外骨骼等武器裝備說明，了解我國國防科技研發成果。

「台北國際航太暨國防工業展」展覽日期為9月14日至16日，係國防、航太、無人系統載具及軍規部品產業專業展，將完整呈現國防航太產業鏈最新研發技術成果，並設有多元展覽及體驗活動，讓國人可藉由展覽了解發展國防自主之重要性。