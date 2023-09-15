T1聯盟新球季即將變成5隊聯盟！T1聯盟15日上午舉辦常務理事會，會中投票表決做出決議，將以「不符參賽資格」為由取消台中太陽參賽權，也就代表第3季T1聯盟將用5隊打，也讓原訂下周三召開新球季開戰記者會宣告延期，畢竟當前賽程、賽制都必須做出大幅度調整。

根據了解，T1聯盟會在當前這個相當詭異的時機點宣告取消台中太陽參賽權，最主要因素還是有鑑於太陽前兩季發生過不少薪資糾紛，且還在進行不少法律訴訟當中，聯盟於是要求太陽繳交信託與保證金當作參賽要求標準，卻在兩度設下期限之前，太陽都無法做到。

另外就是先前傳出台中太陽考慮移往基隆市當新主場，結果後來無疾而終，太陽還是回到台中主場，且跟台灣體大體育館租借新球季主場檔期，但因太陽這種原本說好要去基隆卻仍回到台中的作法，造成聯盟高層與其他各隊更嚴重的不信任感，也間接促成今年表決結果。

但從台中太陽的角度來看，其實太陽曾努力跟國內幾家銀行討論過申請信託，卻因文件繳交與審核等因素，勢必要花更長時間處理，所以太陽提供過中信香港分行180萬美元餘額證明，可惜無法通過T1聯盟審核標準。

或許T1聯盟在當前做出不讓台中太陽繼續參賽決議有點突兀，但無非還是擔憂太陽在球季進行期間突然再次爆發經濟問題，進而無法繼續出賽困境，但在當前這個時間點決定，也讓T1聯盟全新球季還沒打就蒙上一層陰影，先前為了開季所做的準備與計畫、賽程，也都必須重新再來了。

只是T1聯盟如此不信任的台中太陽，卻從今年休兵期間動作頻繁，不僅早就決定新總教練塔克，也找來戴維斯、努克與華倫3名洋將，最近更是前往日本移地訓練與比賽，還打算17日舉辦啦啦隊甄選會，如今隨著T1聯盟常務理事會這項決議，這一切很可能變成泡影！甚至球員也要面臨失業危機！