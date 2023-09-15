文曄以全現金38億美元併購加拿大的Future Electronics，由於文曄主要業務是在需要大量但利潤率較低的Fulfillment(履約)業務市場；而Future Electronics主要發展的則是較少原廠直接支持，且需要依靠通路商加值服務的大眾市場。另外，文曄的終端銷售市場以消費性電子市場為主，但Future Electronics在汽車電子與工業等非消費性電子的比重超過五成以上，兩者主攻市場的重疊性低、互補性高，使得兩家公司的合併可以為彼此產生營運互補效應。

展望2024年，文曄併購Future Electronics案，預計於2024年上半年完成交割，等於Future Electronics將於2024年下半年開始貢獻文曄的營收與獲利表現，以此假設前提下，法人更新預估文曄2024年營收營收年增加上看2成，歸屬母公司淨利年增更是上看9成，每股獲利上看一個股本，不僅如此，預估文曄2025年營收同樣年增上看逾2成，歸屬母公司淨利年增加上看5成，每股獲利上看逾15元。