高雄市衛生局為維護市民夏季食用飲冰品衛生安全，衛生局7月起配合觀光局大港閱冰、鹽酥雞嘉年華、奶茶節等活動，啟動擴大飲冰品稽查抽驗，共查核248家業者，抽驗飲品、冰品及配料434件（冰品166件、飲品84件、配料184件），不過就有3間冰「腸桿菌科」微生物超標，其中高雄市長陳其邁大推的百樂冰淇淋老店也在名單內。

衛生局7月起共查核248家業者，抽驗飲品、冰品及配料434件（冰品166件、飲品84件、配料184件）限期改善後再次抽驗仍不符規定，皆依違反食品安全衛生管理法第17條規定，按同法第48條第8款規定，處以新臺幣3萬元罰鍰。

衛生局強調腸桿菌科超標可能原因包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳，食材保存不當、病媒管理不良、從業人員健康風險等所造成。

衛生局呼籲食品業者，應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質。