鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布投身2024年總統大選，在野力量出現分裂危機。國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今日表示，藍軍絕對不能出現多組人馬參選，而郭台銘的民調處於最後，出來參選就是讓民進黨「躺著選」，請他考量不要做一個團結的破壞者。

洪秀柱15日上午於大陸浙江杭州出席第六屆海峽兩岸青年發展論壇，她在主論壇結束後接受媒體採訪。被問及大陸國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言日前在山西運城參訪關聖帝君祖廟，疑似暗指郭台銘失信一事，洪秀柱直言，「這是有用意的」，就是要團結不要有二心。

洪秀柱表示，對於這次台灣的大選，在藍軍方面我們確實非常的憂慮。因為台灣目前有6成以上的民意希望下架民進黨，如果說一組對一組，藍軍的勝算是很大的，但其前提是藍軍要團結，所以藍軍絕對不能出現二至三組的人馬，「力量就分散了」。

洪秀柱指出，現在我們唯一的考量就是「藍白合」，即國民黨跟民眾黨目前看起來是有合作的可能性，但如果說郭台銘要出來參選的話，「那就傷腦筋了」。她說，郭台銘是一個成功的企業家，他口口聲聲說為了中華民國，要下架民進黨，而「既然如此就千萬不可亂」。

洪秀柱直言，從民調上來看，郭台銘一直是處於最後的，在這種狀況下，他出來參選就是在幫助民進黨當選，讓民進黨躺著選。我們真的是非常期盼，這麼成功的一個企業家，他一定具有聰明跟智慧的頭腦來看問題。如果他真的愛台灣，就請他考量不要做團結的破壞者。

洪秀柱最後強調，國民黨絕對堅信九二共識就是兩岸的定海神針，「這是兩岸的共識」，尤其民眾黨總統參選人柯文哲又常常把「兩岸一家親」掛在嘴上，如果侯跟柯能夠聯合起來，由這組當選的話，兩岸關係只有往前不可能往後，所以我們真的很期盼大家能夠團結。