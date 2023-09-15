2023台北國際國防航太展中，目前國軍空對地投射武器中，最神祕、也是殺傷力最強的「萬劍彈」，終於首次揭開神秘面紗，中科院罕見公布萬劍彈實測畫面，除了各項測試，可見穿透跑道及引爆威力，震撼力十足。

萬劍彈背部具有一對可收折的飛行翼，並利用Ｘ型尾舵控制飛行方向，使用一具渦輪引擎推動。(翻攝自中科院官網)

今年航太展中，中科院在現場展出萬劍彈的1:1模型。配合影片畫面解說，可一窺外觀全貌。從外觀可看出，萬劍彈背部具有一對可收折的飛行翼，並利用Ｘ型尾舵控制飛行方向，使用一具渦輪引擎推動。

主要武裝段則位於前部中段，最前面的白色彈頭部則為導引控制段，負責引導飛彈抵達目標。抵達目標區上空時，會透過小型降落傘落下摧毀目標。

彈體落地後，鑽入水泥鋪面下爆炸，充分破壞跑道表面，藉此癱瘓敵軍機場運作。(翻攝自中科院官網)

根據中科院實測影片，在阻絕雷測試畫面，彈體在第一波爆炸後，緊接著看到一旁的垂直牆面上出現彈體內的小型彈藥噴出，出現小型無數爆炸，殺可造成大面積殺傷，破壞力驚人。

另外也可看出，彈體落地後，鑽入水泥鋪面下爆炸，充分破壞跑道表面，藉此癱瘓敵軍機場運作。