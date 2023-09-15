落基山研究院(RMI)周四發布的報告預測，到2030年電動車成本將減少一半，每千瓦時(kWh)的電池價格將從去年的151美元，下降到60至90美元，讓電動車價格到2030年在各個市場，都能像燃油車一樣的便宜。

電池的成本相當昂貴，且佔一輛車的總成本約4成。

RMI的負責人Kingsmill Bond說，隨著汽車製造商投資於新的電池化學、材料和軟體，以生產效率更高的電動車，電動車價格正在穩步地下降中。

據RMI的分析，歐洲和中國市場的電動車成長快速，到2030年將成長6倍，佔總體電動車市場銷售的62~86%。

RMI的Bond對路透表示：「看到電動車繼續呈指數級增長，這根本不是什麼激進的事情」，「這是人們應該預料到的事」。

美國仍未承諾終結燃油車銷售的最後期限，但加州和紐約都把2035年當作目標，屆時只銷售零碳牌車輛。

根據RMI的研究，汽車的石油需求在2019年見頂，2030年之後，將每年減少至少100萬桶/日。

Exeter大學的「能源創新和制度變遷經濟學」專案計畫也預測了類似的快速成長，指出電動車價格將與燃油車出現「等價的轉折點」，最早出現在2024年的歐洲，2025年的中國，2026年的美國，以及2027年的印度。其中中型車出現等價的時間點，更會早於小型車。