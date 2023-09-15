「台灣第一帥」王陽明與蔡詩芸2015年結婚，育有1女，最近兩人被發現鮮少曬恩愛，更有傳言指兩人因價值觀失和、孩子教養問題鬧翻，已經秘密分居，被指離婚倒數的蔡詩芸昨(14日)終於發文，曬出到新加坡參加活動的照片，其中一張還可見她比中指，有網友讚她「到底是如何可以生完還是這麽正！」，她也按讚了。

王陽明和蔡詩芸曾分手8年後又再度相戀結婚，從復合到走進禮堂僅花了4個月，因熟知對方個性、興趣相同火速決定一起走下半生，先前頻繁曬恩愛的兩人，今年卻被粉絲發現互動變少，週刊則報導，夫妻雙方是因女兒大吵，蔡詩芸的母親太過溺愛外孫女，曾有意送百萬名錶當生日禮物，在旁人勸阻下，蔡母才決定讓步等外孫女18歲成年後再送，蔡詩芸挺媽媽，王陽明則很無奈。

王陽明表示是因手指受傷才沒戴婚戒。（圖／中時資料照片）

對於兩人貌合神離傳聞，王陽明出席活動時低調回應這是兩人私事，沒有正面否認，目前他和蔡詩芸有共識，以女兒的想法為第一考量，希望女兒開心，「如果有什麼事情需要宣布，我們會說，目前沒有要宣布的」，至於為何沒戴婚戒？他解釋自己左手無名指多次受傷，不方便戴戒指。

蔡詩芸曬比中指照片。（圖／翻攝自dizzydizzo IG）

而沒發聲的蔡詩芸，先前被網友發現IG個人介紹還是「wifey（老婆）」，間接表示仍在婚姻關係中，昨她曬出自己參加活動的辣照，還有在廁所內的自拍照，可見她妝容精緻、身材火辣，與生產當媽媽前沒兩樣，引來粉絲追捧，也有人關心她說：「好好在一起，不要分開喔」。