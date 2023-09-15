大陸科技巨頭華為上月底突開賣最新旗艦機Mate 60 Pro，在大陸掀起搶購熱潮，挾著此波熱銷趨勢，華為上週再於官方商城推出兩款新機，分別是高階版的Mate 60 Pro+以及Mate X5，研調公司IDC預測，華為新機上市將衝擊蘋果iPhone 15在大陸高階手機的市占率。

蘋果9/13發表會推出iPhone 15系列手機，華為則搶先在蘋果之前，相繼開賣Mate 60、Mate X5系列高階手機，經實測具備5G網速，在上市後遭到大陸民眾瘋搶斷貨。

國際數據資訊公司IDC日前發表報告指出，雖然iPhone 15全面升級，但面臨更大挑戰。報告稱，雖然iPhone 15比去年的iPhone 14系列具吸引力，但安卓廠商持續提升產品競爭力，因此，蘋果在大陸高階手機市場上的比重不斷下降。

該報告提到，華為的回歸首先將在高階市場上衝擊蘋果，等到華為新的晶片解決方案，陸續在中低階產品線上使用後，才會對其他大陸安卓廠商造成更大影響。

IDC大陸高級分析師郭天翔說，雖然蘋果仍具有較明顯的品牌優勢，但隨著華為回歸，以及大陸其他安卓廠商努力建立自己的高階產品節奏和高階品牌形象，預期蘋果在大陸高階手機市場將會遭遇更大的挑戰。

另根據《日經亞洲》報導，分析師認為，iPhone 15和iPhone 14相比缺乏重大升級，可能會影響其在大陸的銷售，特別是大陸經濟面臨不確定性的狀況。