NIO推出新單曲〈Sometimes〉。（黑市音樂提供）

近期參加原創音樂實境選秀節目《音樂主理人》聲名大噪、被譽為「救世主」的台英混血音樂創作才子NIO，今（15日）發行新單曲〈Sometimes〉，首度挑戰復古流行曲風驚艷四座！他還在MV中大方裸上身，秀出186公分模特兒身材，展現從裡到外的實力派偶像魅力。目前 NIO 在節目中一路過關斬將殺入最終六強，即將展開精彩刺激的冠軍爭奪戰。

〈Sometimes〉是NIO預計年底前發行的新專輯中第二支單曲，延續他過往對於人生狀態的觀照，描寫出既自信又自卑的雙重心情，不但為自己唱出力量，也傳達對於內在愧疚的原諒與和解。他說：「即使我覺得自己不完美，也要鼓勵自己、愛惜自己，不要在乎別人的定義。我想要養成感恩的習慣，不要一直往外去尋求肯定。」為了刻劃個人的私密情緒，NIO 難得捨棄招牌的電音風格，首次挑戰City-Pop 式復古流行樂風，並用上許多真實樂器，打造輕易觸動聽眾心靈的抒情好歌。

〈Sometimes〉MV 特別邀請知名導演梁妍熙操刀，以「NIO 的一天生活」為概念，歌迷可以看到NIO 平日的各種活動，從起床盥洗、獨自做飯、創作、運動、到保養心愛的重機等等。身高186公分、做過模特兒的他，也首度在 MV 裡裸露上半身，然而他並不是故意秀身材或給粉絲福利，而是傳達歌詞中「慣性討厭自己的身體」的意涵，點出對於完美身材的焦慮。粉絲可以從 MV 中看到，NIO一開始的表情帶著許多煩惱、無奈，隨著歌曲進行而漸漸開朗自信起來，代表心態轉變後的自我肯定。