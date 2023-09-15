《金融時報》今日刊登一篇侯友宜專訪，其中寫到，侯友宜表示此次訪美將要求拜登政府說清楚對協防台灣的承諾。不過侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今強調，該談話場合是金融時報記者Kathrin Hille主動邀請侯友宜一起逛夜市，並在過程中簡短談話，並非專訪。黃轉述，侯友宜正式澄清他不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。

《金融時報》指出，這是侯友宜被正式提名為國民黨總統候選人後首次接受外國媒體專訪。侯友宜談到這趟美國行的重點說：「我們都是盟國。我們站在彼此身邊。我會直接問他們，問美國官員，問美國在台協會的人…他們對支持我們的態度究竟為何，以及他們支持的程度多大。」

侯辦表示，有關金融時報今天刊登侯友宜的訪問，標題「台灣反對黨參選人侯友宜將要求美國就防衛承諾表明態度」。對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，該談話場合為金融時報記者Kathrin Hille主動提議，邀請侯友宜一起逛夜市。

在逛湳雅夜市的過程中，因要求簽名拍照的民眾甚多，所以雙方只是簡短的談話。當時Kathrin Hille詢問侯友宜若兩岸開戰，是否認為美國會出兵協防台灣？侯友宜幽默的表示，這問題我也不知該問誰，我到美國會直接詢問美方友人，請他們回答，而Kathrin Hille對此回答也莞爾一笑。

黃子哲強調，在夜市吵雜的場合下，此非正式專訪，侯友宜與金融時報記者Kathrin Hille是在聊天的情境下做出幽默的回答。事實上，侯友宜也因場合不便與時間緊湊，向該記者委婉表達改日再行會談，便提早結束雙方的談話。

黃子哲最後說，侯友宜正式澄清他不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。