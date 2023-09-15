光田醫院兒科醫師江國樑解說「黑毛舌」症狀，是臨時且無害的口腔狀況，透過治療可完全治癒。（陳淑娥攝）

光田中醫部醫師佘佳穎從小兒腸胃調理觀點解說「黑毛舌」症狀。（陳淑娥攝）

台中沙鹿4歲王姓男童因急性鼻竇炎，服用10天口服抗生素，不料，舌頭上竟長出類似「黑色海苔醬」物質，嚇壞父母親。醫師診斷男童因藥物反應影響口腔菌叢平衡，而出現「黑毛舌」症狀，所幸不影響身體機能，經治療兩周後，男童完全恢復正常。

王童媽媽表示，男童做出俏皮鬼臉並吐出舌頭，她看到黑黑一片類似「黑色海苔醬」物質，男童雖說不會痛，聞起來也沒臭味，但愈來愈覺得不對勁，將男童帶至醫院檢查。

經過光田兒科醫師江國樑詳細詢問男童近期健康狀況，發現男童在1個月前因急性鼻竇炎，口服約10天抗生素，之後舌頭上逐漸出現這些異常物質。江國樑為男童安排一系列檢查，包括肝腎功能、電解質、白血球、急性反應蛋白及紅血球沉降速，所有結果均在正常範圍內。

基於病史和檢查結果，江國樑查閱國內外文獻資料，診斷出男童症狀是由於抗生素藥物累積，影響口腔菌叢與酵母平衡而產生輕微「黑毛舌」（Black hairy tongue）症狀；這是一種臨時且無害口腔狀況，舌頭呈現出黑暗、毛茸茸外觀，較常出現在長期使用抗生素的人、吸菸者、口腔衛生不佳、或習慣使用刺激性漱口水的成人身上較容易發病，此次發生於孩童身上是相當少見。

江國樑說明，舌頭上黑毛實際上不是真正的「毛」，而是舌乳頭膨脹，其大小從1mm增至18mm，增大18倍，讓舌頭形成一個微生物和細菌大量繁衍環境，導致舌頭表面變色，儘管症狀看起來令人不安，但其實發生率很低，且可以透過治療完全治癒。

江國樑為該王童開立益生菌、綜合維他命B群和用於預防或治療口腔念珠菌感染的Nyatatin(滅菌靈)，並建議家長每天幫助男童用開水漱口3次。經過1周治療，男童症狀逐漸改善，兩周後恢復，後續建議可搭配中醫，從小兒脾胃方面作調理保養。

光田中醫部醫師佘佳穎說明，中醫觀點舌苔由「胃氣」所生，正常舌苔應為薄白苔帶有點水份，舌苔反映人體五臟六腑的寒熱虛實。黑苔形成原因，多是由於感染、高熱、毒素刺激等因素，使舌黏膜的絲狀乳頭過度增生，角質突起伸長，出現黑色角質細胞，舌面易有大量細菌或黴菌生長，還有壞死的黏膜分解產生硫化氫類物質，與含鐵的血紅素或微生物結合，生成黑色的琉化鐵，沉積於舌苔使苔色變黑。

江國樑提醒，黑毛舌雖罕見，但還是建議家長在孩童使用抗生素時要謹慎，並確保孩子保持良好的口腔衛生，預防此種情況的發生。佘佳穎提到，黑毛舌經治療即可改善，毋須過度擔心，小兒可輔以中藥調理改善消化吸收，自然不易長出奇怪顏色的舌苔，生長發育也會更加順利。