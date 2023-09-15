77國集團加中國（G77+China）今天在古巴召開會議，在各界警告全球兩極分化加劇的情況下，尋求推動建立「世界經濟新秩序」。

根據官網，77國集團於1964年由77個南方世界國家組成，「以闡明並促進他們的共同經濟利益，並加強他們的聯合談判能力」。

這個集團現今有134個成員國，官網列出中國包含在內，但北京當局說中國不是正式成員國。這個集團包含開發中國家和新興國家，涵蓋全球80%的人口，古巴於今年1月接任輪值主席國。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天抵達古巴，他將與來自非洲、亞洲與拉丁美洲的大約30位國家元首和政府領袖一起參加在哈瓦那舉行的兩天峰會。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）13日跟記者說，這場峰會16日落幕時應會發表一份聲明，強調「在日益排他、不公平、不公正且具掠奪性的國際秩序中的發展權」。

他說，閉幕聲明的草案強調了開發中國家面臨的許多障礙，並包括「呼籲建立新的世界經濟秩序」。

古特瑞斯將與古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）一同發表開場演說，他最近參加一系列多邊峰會，包括印度20國集團（G20）峰會，以及俄羅斯也派員參加的「金磚國家」（BRICS）峰會。

在哈瓦那會議召開前，古特瑞斯說：「這些峰會的多樣性反映了我們的世界日益多極化。」他警告「多極化將是地緣戰略緊張升級的因素之一，會帶來悲劇性後果」。

狄亞士-卡奈在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X上說，古巴峰會參與人士將「重申我們對多邊主義、合作與發展的承諾」。