大學畢業就成為房仲經紀人，至今還不到3年時間，永慶不動產中路學府公園加盟店經紀人藍方宇今年業績已突破600萬元，持續朝「千萬業績經紀人」目標邁進！

藍方宇畢業自逢甲大學土地管理學系，在思考未來職涯出路時，就選定了挑戰性高、彈性大的業務性質工作，想趁年輕時拚高薪。他看到信義房屋的徵才廣告，提供新人保障底薪，請教過從事房仲業的學長姊後，決定成為房仲業的一份子。

在信義房屋服務1年多，藍方宇表現不俗，曾拿過龍虎榜等獎項，年收約落在80萬元左右，和他原本期待的高薪有點落差。2022年7月，當時的店長要離開、創業永慶不動產，同期的幾位同事也跟著一起轉職，讓藍方宇也想跳脫現況、挑戰自己，決定和伙伴一起到加盟店努力。

在加盟體系福利更好 收入倍增

轉換到加盟體系後，他感受到最明顯的差異就是收入，他笑說，加入永慶不動產一年的收入，是以前在信義房屋的3~4倍！目前團隊約有8成的夥伴，都是來自信義房屋的前同事和學長姐，大家都認為在永慶不動產，能拚出更好的成績與收入，每個人都很有衝勁，相互激勵之下，自然也督促自己交出更好的成績。

也因為大多數成員都自同一體系出身，店長為了激勵、並保障同仁收入，特別沿用「留任獎金」制度，只不過在前東家要任職2年以上才能領到，藍方宇才花不到半年，就領到15萬元的留任獎金，優渥的福利與收入，吸引更多前東家同事都想跳槽。

永慶不動產聯賣制度全台都能服務，搭配科技工具幫助經紀人高效工作，成交不費力。（圖片來源：永慶房產集團）

透過聯賣 服務觸角延伸全台

藍方宇在永慶不動產，體會到完全的彈性與靈活，他分享，以前公司不論是服務範圍區域或產品都有限制，不能跨越，但在永慶不動產則完全不受限，透過永慶加盟體系特有的聯賣制度，服務範圍涵蓋全台，而且不論什麼類型的產品都能銷售，並快速找到買方。「永慶加盟四品牌店數多、市占率高，今天接到的案子只要一放上網，很快就會接到詢問電話，像是同事以前有一個委託案1年半都沒有成交，結果到永慶不動產2週就賣掉了。」

永慶不動產的科技工具，則是他能保持高效工作的秘密武器。舉例來說，想約帶看卻一時聯絡不上負責的友店夥伴，這時候他可以先從系統看到該物件資訊，把需要注意的地方跟客戶溝通，先一步排除客戶不喜歡的物件，省下不少來來回回的物件審閱、實際帶看的時間，現在最快1天內就可以成交一件案子。

誠實服務累積好口碑 26歲挑戰千萬經紀人

設身處地為客戶著想的藍方宇，都會誠實向客戶告知物件已知的優缺點，像是之前有個物件，18年前曾經發生過跳樓事件，由於該物件已轉手幾次、屋主也換過，實務上有些房仲為了成交、可能選擇隱瞞不告知，但他選擇誠實跟買方說明狀況，讓買方相當感動。「如果我是買方、知道這是凶宅，就算時間過了很久，心裡還是會覺得怪怪的，我自己不想買到這樣的房子了，當然也不希望我的客戶買到。」

藍方宇認為服務不是簽約成交後就結束了，客戶在成交後遇到的問題，他也會持續協助解決。因為這樣的態度，讓他贏得信賴，之後有需求的時候都還是會回頭找他服務。像是一名老客戶因為孩子長大，要換大一點的房子，藍方宇也沒辜負客戶的期待，順利協助他們找到新家，也因為他的服務周到、專業又細心，客戶又介紹好幾組親朋好友給他，獲得認同與肯定的成就感，成為他持續前進的動力。

之前要每天準時進公司打卡、工時12小時起跳，現在的藍方宇可以自行安排行程，有更多時間陪伴家人，平時下班後還能找朋友打籃球、壘球，最近還開始打羽球，藉由運動紓解工作上的壓力，與朋友聯絡情感。至於今年工作上的目標，累積業績上看600萬元，他希望一鼓作氣、年底成為「千萬業績經紀人」，之後找時間出國旅遊、慰勞自己。