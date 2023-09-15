副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠將城隍爺神尊請出廟，隨後請奉上轎。（廖素慧攝）

副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠扶轎，開啟城隍夜巡活動。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟城隍夜巡今天展開。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人侯友宜訪美，前腳剛踏出國門，民進黨總統參選人賴清德副總統今天再直搗侯友宜的本命區，到嘉義市城隍廟參加城隍夜巡活動，與黃敏惠市長同框，還與城隍廟董事長賴永川十指緊扣，叫他「永川叔」，賴永川則預祝賴清德「凍蒜」。

賴清德說，感謝永川叔再邀請他來參加嘉義城隍廟夜巡諸羅城活動，城隍廟已建廟300多年，轄管範圍很大，是宗教信仰中心，黃敏惠市長剛才說這個活動也獲選為交通部觀光局雙年曆，就是城隍廟的宗教文化觀光活動很受肯定。

賴清德還說，2016年2月6日台南大地震，感謝嘉義市城隍廟時任董事長葉源助及現任董事長賴永川帶領的城隍廟，捐助大筆善款幫助震災重建，讓重建工作順利進行。

賴清德、黃敏惠將城隍爺神尊請奉上轎，並再偕同黃敏惠、立委王美惠、賴永川等人扶轎，啟轎展開城隍爺夜巡夯枷解厄、掃路角驅邪，從城隍廟沿吳鳳北路往南走至民族路口，沿路賴清德與黃敏惠不時交頭接語，互動熱絡。