邱凱偉劇中飾演「邱世健」被冠上「渣男」稱號。（時創影業提供）

邱凱偉、鍾瑶街上熱吻因婚姻瓶頸「無縫接軌」。（時創影業提供）

由時創影業製作，簡嫚書、賴雅妍和孫可芳主演的的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》，除了三位女主角的悲慘際遇吸睛，其餘周邊的女性角色際遇同樣讓觀眾心有戚戚焉，本週劇情正逢飾演強勢主管的紀培慧為搶業績遭職場潛規則，戲外她透露曾在劇組因「身材」被霸凌，卻不得不陪笑的痛苦經歷。

劇中遇上職場潛規則，戲外紀培慧也曾因「身材」遭劇組同仁嘲笑，她回憶某次為戲拍攝花絮時，在鏡頭前被虧「因為劇組伙食好，越吃越大隻」，她說：「當下不知道怎麼反應，還跟著在鏡頭前陪笑，結果回家後忍不住哭了。」

她透露從高中就是偏厚片的體型，一直努力想調整，面對被別人在鏡頭前嘲笑，她感覺所有努力都白費了，也因此讓她體悟到，不論有意或無心，都不要隨意地批評別人的外型。

過去遇上不公平的對待她不知所措，但這次接演楊宥欣一角，紀培慧說：「我的個性有變直接一點，若是再遇到一次同樣的情況，我可能會直接表明這樣讓人很受傷，若對方還是持續嘲笑，我就會在鏡頭前賞她一個大大的白眼走掉。」

《沒有你依然燦爛》劇中女性個個堅強又有個性，反觀男主角之一的邱凱偉，在劇中堅持與妻子離婚，離婚後又立刻勾搭鍾瑶飾演的「趙彗星」，被冠上「渣男」封號。看待劇中角色的感情觀，他認為世健和若希的婚姻狀況已出現瓶頸，兩人離婚之後才和趙彗星展開另外一段感情「比較算是無縫接軌」。

但在這樣的情況下開啟另外一段感情也要謹慎處理，以免造成誤會。現實生活中若感情出現問題時，他認為：「雙方要理性溝通，若個性沒改變的話，即使復合了，重複的問題仍然會發生，與其重蹈覆轍倒不如快刀斬亂麻讓彼此自由。」

孫可芳、邱凱偉、鍾瑶、陳璽安四人之間的關係因為彼此的婚姻、小孩開始交錯，劇中孫可芳見到邱凱偉與鍾瑶親吻，落實一直以來認為前夫出軌的疑心，而陳璽安與鍾瑶之間的夫妻關係則是從生活認知差異太大，裂痕越顯明顯，婚姻也岌岌可危。

W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV一次上架2集，接著9月8日起每週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館＋正式上線播出。