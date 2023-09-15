馬來西亞一架小飛機8月墜毀，造成10人喪生。根據今天公布的初步調查報告，事故當天天氣晴朗，能見度清晰，無證據顯示機組員喪失行為能力或心理因素影響飛行表現。最終調查報告預計明年8月完成。

馬來西亞一架小型飛機8月17日在雪蘭莪州墜毀，導致10人身亡。失事飛機上有1名機師、1名機組員與6名乘客罹難，地面上有1名機車騎士、1名汽車駕駛遭飛機墜落波及喪生。

初步調查報告今天公布，根據報告，小飛機墜毀時由於右側機翼與機頭先後撞擊地面，衝擊力道、撞擊模式與幅度都超出人體所能忍受的極限，無人生還。

調查報告表示，由於強力撞擊力道、失火與機艙嚴重損毀等因素，機上保護乘客與物品的系統已無法發揮作用，不可能有生還者。機身結構上也沒有發現羽毛或鳥類痕跡。

大馬媒體星洲日報、東方日報報導，這架失事的小飛機都依照規定檢修。

這架由馬來西亞私人飛機公司Jet Valet Sdn Bhd營運的小飛機，8月17日下午2時8分從吉打州蘭卡威機場起飛，預定降落在梳邦機場，但飛機約2時50分墜毀。

國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）在事發後抵達墜機地點慰問罹難者家屬。首相安華（Anwar Ibrahim）等政治人物紛紛在臉書（Facebook）發文致哀。這起墜機事件引起大馬社會相當關注，許多人在網路上看到畫面後，感到震驚與難過。