總統大選逼近，多名參選人紛紛端出「政策牛肉」，但當前勞動環境挑戰包括就業環境、低薪普遍化、年金改革及勞工和社會團結低迷等挑戰，並以低薪及勞保年金更是迫在眉睫，台灣勞工陣線今天提出2024勞動政綱「尊嚴勞動、社會韌性及平等永續」等三大面向，籲總統參選人應據以回應。

勞陣整理當今勞動情勢有包括脆弱勞動者處境艱難、低薪普遍化情形猶存、職場性別持續不平等、勞動年金改革原地踏步、工作與家庭難以平衡、假性缺工真剝削勞工、工會組織率持續低迷、轉型需求衝擊就業、企業人權問責有待強化及去僱傭化侵蝕勞動尊嚴等十大挑戰。

勞陣提出整合重塑就業安全體系的社會韌性、確立年金改革與老年經濟安全體系、解決低薪普遍化問題善勞動條件、優化友善家庭職場的勞動生活、強化企業勞動、人權與環境問責機制、提升台灣工會的組織率與動力、正視各經濟轉型下的勞動保護及經濟民主導向的勞動賦權工程等面向。

「這些都是國家領導人不能迴避的課題」，台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，如低薪普遍化已10多年，最低工資法仍只聞樓梯響，政府應積極面對；勞保年金改革更已原地踏步10多年，無法落實公平；政治大學法律系副教授林佳和說，年金為世代契約，要如何永續應要具體面對。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，解決低薪普遍化最首要就是訂定「最低工資法」，期待這一屆政府就可以完成總統的承諾。

勞陣已把勞動政綱寄交政黨提名的各參選人，將持續監督後政見內容，提供勞工投票參考。